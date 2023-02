Comparte

Un emotivo mensaje publicó la actriz Begoña Basauri en su cuenta de Instagram, en alusión a su proceso de maternidad.

Cabe recordar que la intérprete recibió a su primera hija con su pareja Sebastián Undurraga, noticia que dio a conocer el pasado fin de semana.

Tras esto, este lunes Basauri compartió sensibles palabras, agradeciendo el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores.

"Nunca me había sentido tan poderosa y frágil al mismo tiempo", expresó Begoña.

"Nos han llegado cientos de mensajes de amor y felicidad por aquí y también a mi WhatsApp. No me da el día para responder uno a uno pero los leo y me emociono mucho", agregó.

"De verdad que no tenemos palabras para agradecer tanto amor hacia nosotros y nuestra Rosa. Nos sentimos cubiertos por un manto de amor. Gracias", finalizó.

