El notero Arturo Walden, más conocido como el “Kiwi”, regresó a la televisión para cubrir el Festival de Viña 2023 en el "Buenos Días a Todos" y al segundo día del certamen ya cree que no lo volverán a contratar, ya que protagonizó un incómodo momento con Pamela Leiva.

Kiwi estaba entrevistando a la humorista por su gran triunfo en la Quinta Vergara, y recordaron el inesperado beso que le dio a Gonzalo Valenzuela. En ese momento con el afán de hacer reír Walden se acercó e intentó robarle un beso a la exchica reality.

Ella se mostró molesta y le dijo que, “ya no se roban besos”, y él pidió perdón en el momento, sin embargo, Leiva continuó diciendo que los besos son consentidos y que el presentador estaba “eliminado”.

¿Quién no se ha equivocado en la vida?

En conversación con Las Últimas Noticias, Arturo Walden reconoció su error y reflexionó sobre la situación.

“Me equivoqué, para qué voy a decir otra cosa (…) como estábamos hablando del beso con Gonzalo Valenzuela, yo dije ‘ah, yo también”, comentó “Kiwi”.

Además, agregó que él tiene una hija y que no le gustaría que alguien se excediera con ella.

“Me da lata que todo el buen trabajo que se viene haciendo con el equipo se vea opacado por un error mío. Estoy contratado sólo por lo que dure el Festival de Viña. Ahora, después del beso, no creo que me quieran contratar. Soné con todas las pegas“, acusó el notero.

Asimismo, aseguró que tiene una buena relación con Pamela Leiva y que está todo bien.

En las redes sociales lo han criticado por su acción, ya que es algo que en años anteriores estaba normalizado, pero que no es correcto, porque se pasa a llevar a la otra persona.

En esa misma línea, Walden acusó que lo están crucificando, "también siento que me equivoqué. Pero, ¿Quién no se ha equivocado en la vida? De repente me están crucificando como si fuese un depravado“.