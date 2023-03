Comparte

Jordi Castell, en el programa "Tal Cual" de TV+, conversó con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña sobre el actor chileno Pedro Pascal, quien es protagonista de la serie "The Last of Us".

En ese contexto, Castell expresó que quienes han sido exiliados tuvieron una gran suerte, ya que al vivir en el extranjero

"A mí Pedro Pascal me mueve el piso, muero por él. Y muero por él de mucho antes que fuera famoso", aseguró el fotógrafo en el espacio televisivo, según consigna Glamorama.

"Pedro Pascal en uno de sus viajes a Chile hizo un especial muy divertido que publicó una revista de un especial fotográfico, para el que yo hice fotos. Te estoy hablando año 2001″, recordó el también comunicador.

"Es que tiene familia acá, por los dos lados, por el lado Balmaceda y por el lado Pascal. Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció… Por suerte. Yo siempre les he dicho a los exiliados la suerte que tuvieron que los hayan exiliado", manifestó.

"Yo tuve un pololo que sus papás fueron exiliados y mi pololo creció en Roma. Iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces. A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para haberme criado afuera y no haber tenido que bancarme los…", expresó Castell en el programa "Tal Cual".

