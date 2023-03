Comparte

Laura Prieto dio a conocer en una entrevista que ella ha recibido ataques y mensajes ofensivos a través de sus redes sociales y además, aseguró que le han dicho de todo.

En el programa de Relaja2 de TiempoX, la modelo confesó que la mayoría de las críticas las recibió cuando estuvo de pareja de reconocidos rostros del espectáculo chileno, como Dj Méndez y Julio César Rodríguez.

En esa misma línea, Prieto mencionó que “siempre estuve expuesta a esas cosas”.

Súper fácil atacar

La ex integrante del reality “Resistiré” dijo que muchas veces era juzgada por su apariencia y que la gente se dejaba llevar por los prejuicios.

“En la época que fue como mi boom de fama, era otro Chile, súper fácil atacar a la niñita que es rubia, modelo, súper fácil”, acusó Laura.

Asimismo, la uruguaya aseguró que los prejuicios por su apariencia son erróneos y afirmó lo siguiente: “Estudié teatro, me encanta el rubro de la entretención, de la comedia, estudié estilismo, hice cursos de moda, no es como voy a jugar a ser esto… Me tomo en serio mi pega”.

Esto a raíz de que ha recibido mensajes injustificados criticando su trabajo y recordó uno de los mensajes que le han enviado: “El otro día me pusieron: ‘¿Y tú cuándo has trabajado?’”.