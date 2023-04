Comparte

Los seguidores del Mucho Gusto tendrán que seguir extrañando a José Antonio Neme en las mañanas, puesto que él está disfrutando de unas vacaciones en Dubái y ha mostrado su viaje a través de su Instagram.

El periodista se llenó de piropos en las redes sociales luego de publicar unas fotografías en el desierto a torso desnudo y con pañuelos en su cabeza, como lo utilizan los árabes.

En tanto, los posteos ya cuentan con miles de me gustas y muchos comentarios de sus fanáticas, las cuales no quedaron indiferentes a su look en el desierto.

“Ahhhhh , me muero!!!!”, “Mi periodista preferido”, “Galán de cine”, “Siempre bello”, “Estupendo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el animador en su Instagram.

Previo a las fotografías, Neme había hecho una comparación de los precios de un café, un snack de frutos secos y una botella de agua en Emiratos Árabes con respecto a Chile, lo que sorprendió a muchos cibernautas.

Revisa las fotografías de Neme