Tras dar fin a su matrimonio con la madre de Nicolás Massú, Sonia Freid, Manuel decidió continuar su vida y ahora, a sus 75 años, se casó con una mujer que es 28 años más joven que él.

Luego de 14 años de “pololeo” los enamorados hicieron oficial su amor y se casaron en una íntima ceremonia, la cual contó con la participación de sus tres hijos.

Es necesario mencionar que, los recién casados se conocieron en la región de Valparaíso, específicamente en la reinaguración de un club nocturno llamado “Tabolango”.

En esa instancia, estaban celebrando el cumpleaños de la ahora novia de Massu, Jimena y él ya estaba separado de “Tía Sonia”.

No se nota

Una de las características de esta relación es la gran diferencia de edad que tienen los tortolitos, puesto que Manuel está en los 75 años, mientras que Jimena tiene 47.

Al respecto, la enamorada confesó que “a Manolo yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser tiene más energía que yo, y no se nota".

El segundo matrimonio de Massú

En cuanto a la celebración de su boda, la pareja habló con Las últimas noticias y reveló algunos detalles.

"Asistieron los tres hijos de Manolo, súper bien", detalló la novia.

Asimismo, contó que su fiesta fue posible gracias a la ayuda de sus más cercanos y dijo lo siguiente: "Nos ayudaron muchos amigos. Uno nos regaló la música, otra amiga nos regaló las flores y dos amigos más nos dieron las tortas".

En tanto, el novio comentó lo feliz que está con Jimena y que con ella la vida le cambió.

"Yo estoy feliz, qué quieres que te diga. Llevamos 14 años y mi vida me cambió con ella. La verdad de las cosas es que creo que es lo mejor que me ha pasado y me cayó del cielo, estoy muy, pero muy feliz", concluyó.