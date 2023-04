Comparte

El rostro de Canal 13, Martín Cárcamo, anunció que no animará el Festival de Viña 2024, decisión que tomó a poco más de un mes de haber cerrado la versión 2023, alejándose de esta manera de la Quinta Vergara.

El animador estuvo desde el 2019 en el certamen viñamarino, durante este tiempo aseguró que "los tres festivales han sido muy especiales y muy disímiles el uno del otro". Esto le ha permitido "ver y vivir Viña en dimensiones completamente diferentes y en escenarios muy distintos a lo que hemos estado acostumbrados", dijo en entrevista con 13.cl.

Cárcamo dijo que meditó la decisión y que al finalizar el festival de este año, "lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido".

"Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores", señaló.

"Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido", sostuvo en la entrevista.

Martín Cárcamo no descarta volver a futuro

Al ser consultado si es cerrar un ciclo, respondió que "no", ya que "no es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, porque eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante".

Junto a esto, manifestó que el Festival de Viña del Mar "fue un regalo de la vida, yo estoy muy agradecido de lo que viví y al canal le queda un año de contrato y me encanta la idea que sea un compañero que lo anime".

"No me imagino un Viña donde había un conductor que animaba por muchísimos años, no es mi espíritu. Más bien creo que es al revés y que pueden estar conductores algunos años, después otros y después volver. Lo importante es mirar el festival sin anteponerse uno", agregó.

Asimismo, afirmó que el certamen lo "ha marcado mucho" y que fue un privilegio vivirlo de diferentes maneras. "En Viña he estado en todos los puestos, de público en galería, en platea y en palco, de jurado y de animador", dijo.

"El festival lo miro como lo más importante que he hecho en mi carrera, pero creo que dadas las condiciones actuales, quedando un año de festival para Canal 13, las cosas compartidas son más bonitas que las individuales, y mi ego profesional ha ido variando", reflexionó el conductor de "¡Qué dice Chile!" y "De tú a tú".

"Ella lo ha hecho estupendo"

Por otro lado, fue consultado sobre a quién ve en el escenario de la Quinta Vergara luego de este anuncio, a lo que indicó que "veo a colegas que podrían estar ahí, pero no me correpsonde a mí decirlo".

Sin embargo, espera que María Luisa Godoy continúe en la animación. "Ella lo ha hecho estupendo y sería muy bueno para el festival que ella continuara en esas labores", expresó.

Finalmente, reveló que la última noche de Viña 2023 lo vivió "íntimamente" y "con mucha alegría", además de sentir la satisfacción de "haber vivido un proceso completo".

"Y más allá del resultado, a mí lo que me interesa es el viaje, y el viaje en Viña ha sido espectacular, desde jugar a animarlo cuando niño hasta la entrega de la Gaviota de Platino a Los Jaivas, que cerró un ciclo completo", señaló al citado medio.