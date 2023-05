Comparte

El festival Fauna Primavera regresa el próximo 24 y 25 de noviembre al país.

El festival que cumple su décima versión este 2023, creado en Chile por Fauna Prod será producido por primera vez en alianza con Lotus.

Serán dos días de música para disfrutar de grandes actuaciones de bandas nacionales e internacionales, ofreciendo directos de primer nivel a miles de asistentes y protagonizando una de las paradas imprescindibles de cada año. Ese es el compromiso de Fauna Primavera con la música y el público, que cada edición sea una experiencia musical vital, inigualable y espectacular.

El festival Fauna Primavera nació en 2011 y desde entonces, por sus 9 ediciones han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, creando un vínculo irrompible entre la música alternativa y los fans chilenos, entre los que se destacan Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe por nombrar solo algunos.

Fauna Primavera pronto dará a conocer más información y coordenadas de su décima edición.