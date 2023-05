Comparte

El pasado 21 de mayo, la modelo Vanesa Borghi dio a conocer la lamentable pérdida de su hija Clara, con una sensible publicación realizada en su cuenta de Instagram.

En aquella instancia, la comunicadora aseguró que «mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento».

«Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable», agregó en esa oportunidad.

Asimismo, señaló que «las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos. Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado».

Tras este terrible hecho, la animadora ocupó sus redes sociales para revelar una importante decisión que tomó en estos complejos días: se realizó un cambio de «look».

Al respecto, Vanesa sostuvo que «no sé si les ha pasado que en ciertos momentos necesitan cambios, bueno, vine por el mío y lo dejé en las manos de mi amiga que apaña en todo».

«Y obvio me acompañó obligada mi Lulú que me hace bien tenerla cerca en estos momentos», añadió la modelo en sus «historias» de Instagram, donde se ve posando junto a su mascota.

Revisa las imágenes acá: