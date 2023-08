Comparte

Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas fueron condenados a 200 días de presidio y una multa de 6 UTM (379.184 pesos, aprox.), luego que el periodista de TVN, Iván Núñez, se querellara contra los faranduleros por delitos de injurias.

Los reporteros de farándula fueron declarados culpables del delito reiterado de injurias graves, luego de asegurar en octubre del 2020 en el programa streaming “Primer plano del pueblo”, espacio en donde señalaron que el presentador televisivo no cumplía con el pago de la pensión alimenticia y las visitas a cuatro de sus hijos.

Pese al dictamen, los periodistas de espectáculos no pisarán la cárcel, gracias a que no poseen antecedentes judiciales previos.

Eso sí, el caso no está del todo cerrado. Según reportó LUN, Gutiérrez y Rojas acudirán a la Corte de Apelaciones para anular la sentencia. “Esto no se quedará acá”, señaló Gutiérrez y su abogado, Octavio Sufán, agregó que “técnicamente no hubo falsedad en las expresiones” emitidas por los faranduleros.