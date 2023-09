Comparte

Claudio Reyes aprovechó su espacio en Youtube para comentar la participación de Helhue Sukni y Marlen Olivari en el programa de Canal 13 “El Purgatorio”.

Recordemos que ambas hablaron sobre el feminismo y dieron su punto de vista, el cual según sus dichos era muy diferente.

A raíz de ello, el actor repasó los dichos de la abogada y recalcó que él no vio el programa, porque ella estaría presente.

“Esa abogada por algo no le tenía buena, me comentaron que habló una cantidad de hu…”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo “es digna representante del hu… que tenemos en La Moneda. Me comentaron que dijo que había votado por este indecente. Ahora me explico tantas cosas”.

“A mí no me caía bien por algo, no sabía por qué. No le encuentro ni una gracia para empezar. Qué bueno que haya ganado la Marlen, me gustó la contestá que le pegó a la mofletuda esa que no le encuentro ni una gracia”, agregó.

“¿Qué gracia le encuentran? ¿Por qué está tan aperná?”, preguntó.

Finalmente, comentó que estaba muy feliz con que haya ganado Marlen y que le gustó que le respondiera a Helhue.