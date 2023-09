Comparte

¡Con pruebas y todo! Naya Fácil utilizó sus redes sociales para descargarse sobre una particular situación frente a una campaña publicitaria que finalmente terminó protagonizando la exparticipante de Gran Hermano, Fran Maira.

Todo inició por el comentario que recibió de una seguidora, quien escribió «pero todas maneras la fran es hermosa jajaj no eres el tipo para eso».

Así, la influencer demostró con pruebas (capturas de pantalla) que ella fue la primera reclutada por Netflix para llevar a cabo el video – antes que Fran Maira -, el cual se enmarca en una promoción de la última temporada de la serie Sex Education.

El mensaje de Naya Fácil

«Qué superficial hablar de quién es más ‘hermosa’. Yo no hablo por hablar, tengo pantallazos donde me contactan para que me digan tú no eres el tipo«, inició.

Tras ello, añadió que «yo hablo con la verdad, y quizás no soy guapa, no tengo el mejor cuerpo, no hablo de la mejor manera, pero me han contactado de muchos lugares que ni se imaginan, puedo ser lo que quieran pero aún así soy cotizada. Me da lata cuando empiezan a sacar cosas tan básicas como estas».

«Conste que yo tengo a todos mis facilines sin televisión, sin reality, sin campañas, sin colaboraciones, me han bajado muchas cuentas de insta, he comenzado de cero sin ayuda y aún así vuelvo a crecer», dijo.

Además, la personalidad de redes sociales, con algo de decepción, fue enfática en decir que «a mi nadie me va a venir a mirar en menos como lo hizo esta señorita en el comentario anterior, reitero puedo ser lo que quieran pero soy muy cotizada, si yo no estoy en campañas, en la tele, en la radio, es porque yo no he quedo porque me lo han propuesto»

«Yo soy feliz por acá con mis facilines y por algo tengo mis cuentas pero estoy chata que me ninguneen de esa manera, así que no me vengan a mirar en menos porque yo voy a comenzar a darme a respetar», concluyó.