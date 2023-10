Comparte

Recientemente, Cristián de la Fuente se llenó de críticas en las redes sociales tras dar su opinión sobre los saludos de alianzas que piden en los colegios.

En ese sentido, el actor aprovechó su plataforma para sugerirle a los encargados de estas actividades que hagan colectas de mercadería y las donen a quienes más lo necesiten.

Esto, con el fin de que estas pruebas en los establecimientos educaciones generen un impacto mayor a que solo pedirle a un famoso que envíe un saludo.

“Es la época del año donde, sobre todo en mi país, piden muchos saludos para las alianzas. Hacen competencias y los que tengan saludos de deportistas, actores, cantantes, como que ganan puntos”, comenzó diciendo en un video.

“En vez de que le pidan saludos a la gente, le pidan, por ejemplo, quién lleva más kilos de arroz, quién lleva más kilos de harina o cualquier alimento no perecible”, señaló.

Asimismo, agregó “que esos alimentos o ropa nueva se donen a personas que lo necesitan. Y ahí les dan los puntos y, esa gente, gane en las alianzas”.

Por último, en el mismo registró envió un saludo genérico a las alianzas, para así ayudar a los estudiantes que lo necesiten.

Te mando un saludo desde la tierra

Sin duda su opinión generó controversias entre los cibernautas, puesto que algunos encontraron que tenía razón, mientras que otros lo criticaron y aseguraron que era una actividad entretenida para los niños.

“Que fome. Esta actividad de saludos de ‘famosos’ es súper entretenida para los niños… y muchos colegios en paralelo hacen la actividad de donaciones. Una cosa no quita la otra, es lindo ver cómo los ‘famosos’ bajan unos minutos a la Tierra y saludan a niños de un colegio”, comentó una seguidora.

Frente a ello, él respondió “te mando un saludo desde la Tierra. No se dónde vives tú pero primero no soy ‘famoso’ y segundo vivo en la Tierra. Qué pena que no entendiste el fondo del mensaje. Pero a veces es más fácil criticar”.