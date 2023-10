Comparte

¡Atención fanáticos! Iron Maiden regresará a Chile con su tour «The Future Past Tour» durante el 2024.

El 27 de noviembre del próximo año, la banda británica volverá a actuar en el Estadio Nacional de Santiago, un recinto que tanto la banda como sus fans conocen muy bien, ya que han tocado allí cuatro veces.

La última de ellas en 2019 como parte de la gira mundial «Legacy Of The Beast World Tour», agotando las entradas con más de seis meses de antelación.

En ese sentido, el bajista Steve Harris expuso que: «Estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile el próximo año. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más, y siempre nos ha encantado tocar allí».

«Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, ¡quizás incluso más! En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como de Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos en 2024«, añadió.

Iron Maiden: Venta de entradas y precios

En ese sentido, a las 12:00 horas de este martes iniciará la preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia (20% de descuento).

Además, la venta general está programada para el jueves 02 de noviembre a las 12:01 horas. En ambos, podrás adquirir tu entrada por Ticketmaster.

Sobre los precios y ubicaciones, el mapa se detalla de la siguiente manera:

Pacífico Medio: $174.750

$174.750 Pacífico Alto: $128.150

$128.150 Pacífico Bajo: $104.850

$104.850 Andes: $87.375

$87.375 Pacífico Lateral: $69.900

$69.900 Cancha: $58.250

$58.250 Galería: $40.775

$40.775 Movilidad Reducida: $40.775

$40.775 Acompañante Movilidad Reducida: $40.775