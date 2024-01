Comparte

En el último episodio de Tierra Brava, Arturo Longton y Shirley Arica se robaron gran parte del protagonismo.

Todo esto, porque los jugadores tuvieron una íntima conversación sobre lo que sintieron cuando estuvieron separados.

Recordemos que, Shirley fue eliminada de la competencia luego de sufrir una fuerte lesión y recientemente se mostró su reingreso.

“Te he extrañado un montón”, comenzó confesándose la peruana al chico reality.

Tras ello, le explicó que pensaba en las veces que se quedaban conversando hasta tarde “lo que hablamos en la noche, me quedaba contigo hasta tarde” y frente a ello, Arturo contestó “yo al otro día desperté y dije ‘Qué mala ¿Qué hago?’. Estaba aburrido, te lo juro. Y yo era el único, porque el resto estaban todos normal”.

En la misma línea, Longton reveló lo siguiente: “Te extrañé harto, andaba con una cara de cuatro metros; pero nadie me decía”.

Finalmente, en el mismo episodio se pudo ver que Shirley en una conversación con Uriel expuso que se sentiría fuertemente atraída por Arturo “me encanta, me divierto con él, me parece gracioso, me gusta cómo habla, me gusta su cuerpo (...) nunca en mi vida me había pasado esto, hacer un ‘click’”.