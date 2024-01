Comparte

José Pedro Balmaceda Pascal fue nominado como Mejor Actor de Serie de Drama en la 81° edición de los Premios Globos de Oro por su papel en The Mandalorian. Si bien llegó como uno de los favoritos, no pudo contra Kieran Culkin, quien le dio vida a Roman Roy en Succession.

Al recibir su trofeo, Culkin le dedicó un mensaje a Pascal: “Ch… Pedro. Lo siento. Es mío”, sacando carcajadas en todo el público asistente.

El protagonista de Succession y el intérprete chileno se midieron con actores de la talla de Brian Cox (Succession), Gary Oldman (Slow Horses), Jeremy Strong (Succession) y Dominic West (The Crown).

The Last of us tendrá una nueva temporada que se estrenará no antes del 2025. Mientras que, Succession se dio por finalizada en mayo pasado.