Sin duda el quiebre de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton dio mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y a pesar de los meses, a los involucrados les siguen preguntando por su relación.

En ese sentido, en una entrevista de Díaz con Publimetro le consultaron si estaría dispuesta a volver a trabajar con su expareja y ella contestó con toda sinceridad.

Recordemos que, los tortolitos conducían en compañía de Felipe Viel el programa de trasnoche “La noche es nuestra”.

“¿Volverías a trabajar con Jean Philippe Cretton?”, le preguntaron a “la fiera”, a lo que ella respondió lo siguiente: “¿Por qué no?”. “Yo necesito trabajar 19 años más. Tengo a Pascuala y amo La noche es nuestra”.

Tras ello, reveló que desde Canal 13 al parecer estarían interesados en revivir el espacio “yo supe que Zamora lo quería de vuelta en el 13. Habló con Felipe y con Jean parece, pero no sé qué pasó. Amo ‘La noche es nuestra’ y siempre dije que ‘si no lo hacemos los tres, no se hace, por lo menos de mi parte. Y si quieren revivirlo con otras personas no será lo mismo. Eso siempre se lo dije a Zamora y a mis dos compañeros. Así que feliz de trabajar”.

En la misma línea, expuso que fue ella quien habló con los productores para que “La noche es nuestra” fuese una realidad.

“Tres años pedí que se hiciera y no me pescaron. Hasta que Zamora me dijo ‘démosle’. Yo fui a pedir ese programa y no me pescaban. Hasta a Eva Gómez, cuando estaba en el canal, le dijeron ‘que no venga la Pame’, cuando fui a pedir reuniones”, cerró.