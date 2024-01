Comparte

De un baúl sacó sus recuerdos Carla Ballero, respecto a su breve, pero intenso paso por el extinto programa 'Morandé con Compañía'.

Ahora, en conversación con Daniel Fuenzalida en el programa "Sin Dios Ni Late", la actriz repasó por su paso por la TV, donde afirmó que ganaba mucho dinero, más de lo que sentía merecer.

"Siempre la disfruté, pero encontraba que era un robo a mano armada", señaló en el programa de Zona Latina.

Luego añadió: "La tele era un robo, de verdad; hacíamos eventos en, que cada fin de semana, llegábamos a la casa con 5, 6 o 7 millones de pesos. Y en efectivo".

"Lo perdí todo" - Carla Ballero

No obstante, a este dinero poco provecho le habría sacado: "Lo perdí todo porque después me casé. Es que no era mucho. A ver, tenía mis departamentos y cosas, pero tampoco era tanto. En el fondo, la plata se va".

Respecto a su salida de Mega y paso a TVN, la comunicadora señaló que "no me costó nada (tomar la decisión). Me iba a hacer un programa con Felipe Camiroaga y yo lo encontré genial. Fue como trabajar con un amigo, aparte que era una súper buena vitrina".

Por último, precisó: "Trabajar en TVN, en esa época... yo tenía cinco periodistas que trabajaban para mí. Yo realmente no estudiaba nada y tenía grandes entrevistados. Viajaba con la selección chilena, entonces lo pasé bien, pero nunca me creí mucho el cuento".

Las polémicas de Carla Ballero

Carla Ballero, en el año 2016, se vio involucrada en robos recurrentes en centros comerciales, atribuyendo su comportamiento a una búsqueda de adrenalina y a problemas personales.

En la oportunidad, Ballero afirmó ser "adicta a la adrenalina", como una manera de eludir la realidad en ese momento.

Reveló que esta conducta buscaba llamar la atención de su entonces esposo, quien también atravesaba momentos difíciles.