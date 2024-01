Comparte

Este domingo, a las 20:00 horas, REC TV, la señal del recuerdo de Canal 13, estrenará una nueva temporada del programa “Tenemos festival”, en donde se reviven grandes certámenes de la Ciudad Jardín del pasado. En este ciclo se rememorará el Festival de Viña del Mar del año 2007, en donde destacaron artistas como Tom Jones, Gustavo Cerati, Ana Torroja, Bryan Adams, Ricky Martin y Don Omar, entre otros.

La nueva temporada de “Tenemos festival” tendrá como novedad que Paulina Nin de Cardona y Alejandro Chávez (“Chavito”) se reencontrarán y serán los animadores del espacio, donde él también estará en terreno. A 25 años del exitoso matinal “La mañana del trece”, en donde ella oficiaba de conductora y él como notero, la recordada dupla volverá a compartir en un programa y lo harán en este proyecto de la estación retro del 13.

Nin de Cardona señala que “me pareció espectacular la idea de trabajar de nuevo con ‘Chavito’, lo conozco desde que era lolo”, agregando que “nos habíamos topado en estos años, pero no habíamos hecho nada profesional juntos desde 'La mañana del trece'. Y se siente como si hubiéramos trabajado ayer, no se siente ningún cambio. Es como si a una mamá le crecen los hijos, sin embargo siguen siendo tus hijos”.

El rostro de REC TV manifiesta sobre Chávez que “él ha logrado muchas cosas en la vida y me siento muy orgullosa por volver a trabajar con él con el nivel profesional que tiene ahora. Él ahora es el presentador del espacio, junto conmigo, ya no es el notero, lo que demuestra que los niños crecen (ríe)”.

Por su parte, Alejandro Chávez -que será jurado de Viña 2024- comenta que “nosotros le decíamos ‘mami’ en el matinal, y no era por reírnos de ella, sino lo contrario, ya que siempre nos cuidaba. Trabajar con la Paulina es sentirse protegido… y es rico estar con ella, debido a que sabe de lo que está hablando y eso se valora harto. En ese sentido, hay harto cariño en general... y a todo eso se suma que trabajar con ella es como andar en bicicleta, no se olvida”.

Para “Chavito”, “Tenemos festival” significa su regreso a la televisión y a Canal 13, en torno a lo que declara que “yo soy nacido y criado en el 13, y estar de nuevo aquí es muy emocionante. Yo conocí a mi señora acá, pololeé en el canal y me pasaron cosas súper intensas. Volver, además, con la Paulina es la fórmula perfecta”.

“Aunque he seguido trabajando, ahora para Univisión en el extranjero, esto es distinto, es tu casa. Yo diría que Canal 13 nunca ha dejado de ser mi casa, mi historia televisiva es de acá. Además, hay que decir que yo echaba de menos la tele, quien diga que no es porque miente. Me gusta comunicar, me gusta ser sincero, me gusta participar de la vida de la gente, y todo eso lo tiene este programa. Va a ser un momento rico y emocionante que parta este espacio, tanto para nosotros como para los telespectadores”, agregó.

Concretamente, en relación a “Tenemos festival”, el periodista adelanta que “este programa es una invitación a conectarnos con nuestras emociones, con los festivales clásicos, a ver los que no han podido ver y a recordar los grandes momentos del festival. Yo voy a estar en lugares que las generaciones actuales no conocen tal vez, como el Hotel O’Higgins, donde todo pasaba antes. Y lo mismo la Quinta Vergara, que vacía es muy diferente, y nosotros vamos a recorrerla, a ver los camarines y a recordar la época en que la gente llevaba su propia silla a ver los shows del festival”.

Por su lado, Nin de Cardona enfatiza en que “se podrá disfrutar de los artistas que uno sigue siempre, y tendremos la oportunidad de volver a vivir y a recordar lo que estaban haciendo en ese año (2007). Porque recordar es volver a vivir, y a la gente le encanta recordar los festivales antiguos. ¿Cuándo van a volver a ver en Chile a esos artistas en un programa de televisión? Era la gran oportunidad de verlos, se les esperaba con ansias y ahora volverán gracias a REC”.