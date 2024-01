Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Daniela Aránguiz y Fran Undurraga.

Todo esto, porque las jugadoras tuvieron un intenso cruce luego de que Fran le quisiera decir algo a Luis enfrente de la exesposa de Jorge Valdivia, lo que no le pareció correcto.

Tras ello, Aránguiz fue bastante confrontacional y le preguntó directamente si es que era amiga de ella o del argentino.

En la misma línea, en una conversación con La Cuarta, la panelista de Zona de Estrellas reveló que no le gustan algunas actitudes de la modelo.

“No me gustan las actitudes de la Fran Undurraga. Y es bien loco porque cuando entré decía que era súper amiga mía y nos íbamos a llevar muy bien, pero conviviendo, las cosas se ven diferentes”, comenzó diciendo.

“Yo la conozco hace mucho rato, pero no me gusta que tenga la costumbre de corregir al resto cuando se equivoca al escribir, por ejemplo, porque no todos tenemos la suerte de haber tenido una buena educación. Humillar y provocarle inseguridad a alguien intrínsecamente es muy feo”, agregó.

Finalmente, expuso que Fran no tiene códigos “no me gustan las mujeres que coquetean a los hombres delante de sus parejas, y una de ellas es la Fran. No me gustan las mujeres que no respetan a otras mujeres, eso para mí es algo de códigos. Yo no andaría paseándome en colaless frente a Uriel si está la Dani”.