Paula Pavic y Marcelo Ríos le pusieron fin a su relación hace algunos meses y, desde entonces, no han entregado muchos detalles del quiebre.

Sin embargo, ahora Pavic tuvo una íntima conversación con Cecilia Gutiérrez, lo cual enseñaron en parte en el programa 'Sígueme', de TV+.

En esta, la relacionadora pública repasó los comentarios que recibía del extenista, y cómo estos la afectaban a nivel de autoestima y mental.

"Siempre lo vi mirando para el lado... porque los hombres funcionan así, no sé. Yo lo miraba viendo Instagram de otras minas, y como yo lo veía, siempre pensaba ‘qué ganas de que a mí me mirara así", comentó.

En la misma línea, desclasificó un episodio que vivió anteriormente, donde Ríos le hablaba a Daniella Chávez.

"Él salió con otras personas la primera vez que nos separamos. Él le escribía a varias minas más, y yo lo sabía, pero era como ‘okey, yo tomé la decisión de separarme, y él está en eso", afirmó.

Incluso reveló que le ofreció tener una relación abierta, con el fin de ver si aquello podía reparar su gastada relación.

El lamento de Paula Pavic

Su relato se vio interrumpido, luego de que se quebrara tras recordar los momentos que vivió.

"En algún minuto yo me sentí insuficiente (...) Que yo ya no le provocaba eso, que ve en otras mujeres... En algún minuto no me sentí bien... ni para mí. Se me cayó en el autoestima", sostuvo.

Tras recuperarse, Pavic afirmó que a día de hoy se siente mucho mejor, y luego de la separación, se enfocó en las redes sociales, uniéndose incluso a OnlyFans, la plataforma de contenido de adultos.

Sobre esto último, afirmó: "Olvídate, en este minuto te juro que tengo la autoestima y el ego en el cielo. La cantidad de hombres que me escribe y me tiran para arriba... Me siento ahora muy bien, muy gustada, deseada".

Aquí puedes revisar sus palabras: