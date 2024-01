Comparte

Continúan los conflictos al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Botota Fox y Jhonatan Mujica.

Todo esto, porque con el paso de los días los jugadores van perdiendo la paciencia y les molesta la suciedad de sus demás compañeros.

En ese sentido, Daniela Aránguiz comenzó a reclamar en la cocina que nadie lavaba la loza y frente a ello, Botota le contestó lo siguiente: “Yo no sé con qué gusto el Luis defiende al Jhonatan. Si yo le lavo la loza a Fabio no tiene que meterse nadie”.

“Yo no me meto en esas cosas pero he visto a Jhonatan lavando la loza de todos piolita”, respondió Aránguiz, a lo que Botota añadió “por favor, no te voy a hablar mejor”.

Si bien las jugadoras dejaron su discusión ahí, cuando la transformista salió al patio de la casona y vio a Jhonatan le gritó “asqueroso”, sin embargo, él siguió caminando y no le dio atención.