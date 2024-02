Comparte

La participante de ‘Tierra Brava’, Daniela Aránguiz, realizó un importante anuncio en medio de una conversación con Karla Constant en ‘Cuando cae la noche’.

Recordemos que la panelista de TV+ retomó su relación amorosa con el argentino Luis Mateucci, luego de que ingresó al reality de Canal 13.

Sin embargo, su pasada relación con el exfutbolista Jorge Valdivia, aún tiene consecuencias en su vida actual, que incluso afectaron su continuidad en el espacio de telerrealidad.

Fue así como Aránguiz anunció su salida al programa, en marco de un tema legal que debe enfrentar.

Daniela Aránguiz renuncia a ‘Tierra Brava’

“Me voy porque me estoy divorciando y tengo un juicio que no puedo dejar de lado; me desaparezco de aquí”, inició comentando.

Luego continuó: “Un juicio es por el divorcio y el otro por agresión, donde él me demandó a mí“.

En la misma línea, reflexionó respecto a su paso por el reality: “Lo pasé increíble; pude darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas, y es la primera vez que no me importa tener un moretón en la cara y mostrarme tal cual”.

Quien se mostró triste con la noticia, fue Luis Mateucci. “Me da mucha lástima no estar ahí para apoyarla, pero ella sabe que cuenta conmigo hasta las últimas (…) La amo, que me espere, quiero llegar hasta el final”, reaccionó.

