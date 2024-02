Comparte

Pata Larraín es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida a vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la modelo compartió una serie de fotografías por la celebración de sus 50 años y agregó un emotivo mensaje.

“Hoy cumplo 50 años…!!! Y me siento muy feliz. Miro hacia atrás y es increíble la cantidad de cosas que he vivido y hecho”, comenzó escribiendo.

“Empecé a trabajar a los 15 años y no he parado nunca, hasta el día de hoy. Como todos, he tenido momentos buenos y malos, penas y alegrías, logros y fracasos, pero que sin ellos, no hubiera podido llegar a ser la mujer de la cual hoy me siento orgullosa”, agregó.

Tras ello, se refirió a su familia “mi mayor sueño siempre fue ser mamá, y con Hugo, su papá, formamos una familia preciosa. Me siento muy afortunada de tener 2 hijas maravillosas a las cuales amo con mi vida entera. Sus abrazos, besos y verlas crecer, me llenan el alma”.

“Gracias a mi mamá, mi hermana Fran y mi hermano Juan, a mi tía Niní…. a mi familia, de quienes recibo apoyo y amor infinito. Gracias a mi Nancita”, añadió.

“Gracias a mis incondicionales amigas del alma y a mis amigos tiernos. Gracias a todos ustedes por tanto cariño a lo largo de toda mi carrera y por estar siempre regalándome su compañía y sus lindos deseos. Deseo que Diosito me siga regalando vida por muuuuuchos años más”, continuó agradeciendo.

Vamos por más

“Felices 50, Patita. Vamos por más! Salud, alegría, metas, risas, amistad, cariño, luz, paz, amor, fuego, pasión, playa, sol, trabajo, tranquilidad y felicidad!!!”, cerró Larraín.

Sin duda su emotiva publicación generó varias reacciones entre sus fanáticos, quienes la felicitaron por su nueva vuelta al sol.

“Feliz cumpleaños maravillosa”, “Estás en tu mejor momento”, “Mi Patita muchas felicidades reina preciosa”, “Ya quisiéramos llegar todas a esa edad así”, “Estás realmente espectacular en tus 50”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa la publicación de Pata Larraín