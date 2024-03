Comparte

La exparticipante de ‘Gran Hermano’, Trinidad Cerda, anunció a través de las redes sociales que abandonará el país con el fin de emprender un nuevo desafío en su vida.

En la publicación que compartió, la también ex ‘Top Chef Vip’ relató que se dedicará a escribir un libro.

“No, no voy a encerrarme a un reality (por ahora). No, no me voy de vacaciones. Y no, tampoco sé qué es lo que me espera del otro lado”, inició detallando.

Luego prosiguió: “Decidí sacarme todo el peso y viajar con una pequeña mochila y mi computador para terminar mi libro“.

En la misma línea, relató que cometerá su objetivo, a pesar de que “me tome meses viajando por islas, pueblos y escuchando idiomas distintos en diferentes continentes”.

“Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada y excitada por algo, éste sin duda es el comienzo de un gran viaje“, repasó.

¿Trinidad Cerda se va para siempre?

En la misma línea, se refirió a las personas de las cuales no tuvo tiempo de reunirse y decirles adiós.

“De quienes no me alcancé a despedir, los quiero mucho y los llevo en el corazón en toda aventura, momento y descubrimiento”, expresó.

Por último, aclaró que su viaje tiene fecha de término y regreso. “Volveré, pero por ahora, me voy (…) Dios mío, acompáñame en cada paso. Amén“.