En el último episodio de Tierra Brava, Pamela Díaz se robó gran parte de la atención tras recordar su matrimonio con Manuel Neira.

En una íntima conversación con Daniela Aránguiz y Botota Fox, la “Fiera” recordó su relación con el exfutbolista y habló sobre su polémico quiebre.

Al respecto, la comunicadora expuso que se enteró de algunas infidelidades y nunca más habló con él, quien es el padre de sus dos hijos mayores, Trini y Mateo.

“Yo nunca más hablé con Manuel, llevo 14 años”, comenzó diciendo.

Tras ello, sus compañeras le consultaron si sus hijos en algún momento le pidieron que regresara con él, a lo que reveló que de hecho Trini pensaba que se separaría antes.

“La última vez mi hija me dijo ‘pensé que te ibas a separar antes’. Eso fue hace 5 años cuando me enteré que me cag… con una mina, y ahí dije ‘hasta nunca’”, cerró Pamela.