Sin duda el reingreso de Pamela Díaz a Tierra Brava, el reality de Canal 13, no dejó a ningún participante indiferente.

En ese sentido, Jhonatan Mujica en una conversación con Luis Mateucci expuso que desde su llegada la “Fiera” ha sido muy distante.

Recordemos que, al inicio del programa los jugadores tuvieron un incipiente romance, el cual se vio perjudicado por la presencia de Fabio Agostini.

“Desde que llegó, yo igual le di su espacio, pero la siento rara. Ya no me mira, no me habla, no sé qué hacer”, comenzó diciendo el modelo.

Frente a ello, Luis le aconsejó mantener su esencia y solo ser él, además le comentó que se nota que en la relación de ellos no hay sentimientos involucrados.

“Sentimientos de amor y esas cosas… no, obviamente no”, sostuvo Jhonatan y posteriormente, expuso que tampoco se veía en una relación con Pamela fuera del encierro.

“Yo tampoco me veía como pareja, por eso quería vivirlo más aquí porque sabía que afuera no iba a funcionar”, cerró Mujica.