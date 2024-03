Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

Todo esto, porque en el último capítulo se pudo ver que la pareja tuvo un gran conflicto luego de que la expanelista de Zona de Estrellas le preguntara sobre su vínculo con Alexandra Méndez, más conocida como la Chama.

Recordemos que, antes del primer ingreso de Aránguiz, el argentino tenía un incipiente romance con la oriunda de Venezuela.

En ese sentido, Daniela le preguntó insistentemente si es que él había intimado con ella en su ausencia, lo que molestó a Mateucci.

“Te fui sincero el primer día, te lo respondí. Eres morbosa, quieres la respuesta que quieres tener. Otra vez ser la cornuda de Chile, y gracias a mí. Te gusta el victimismo”, le contestó el chico reality.

Frente a ello, Daniela le pidió que se calmara y le dijo “tienes que madurar. Yo solamente pregunté algo”.

“Me buscas peleas donde no las hay. Felicitaciones, otra pareja que se me va a la m… No, si yo tengo un imán. Qué relación de mier…, peleamos todos los días”, cerró Luis.

Cabe recordar que, a pesar de que en la transmisión de Canal 13 se vean bastante distanciados, lo cierto es que los tortolitos en vida real aún están juntos.