Ernesto Belloni recordó cómo vivió el despido de Morandé con Compañía, asegurando que su tristaza “no era tanto por la plata, sino porque dejaba un equipo”.

Belloni se reencontró con Kike Morandé en la nueva temporada de La Divina Comida que se estrenará este sábado, en donde compartieron, además, con Bárbara Hernández y Ángeles Araya. En dicha instancia, Kike y Belloni hablaron sobre el distanciamiento del comediante del emblemático programa de Mega.

Todo comenzó cuando Araya recordó declaraciones antiguas de Belloni cuando mostró su dolor tras ser despedido del espacio. “Hoy día están súper compinches”, indicó la comunicadora.

“No era tanto por la plata”

En dicho momento, el hombre tras el personaje de ‘Che Copete’ aseguró que “Nunca nos peleamos”. Eso sí, aseguró que sintió “mucho dolor cuando me echó el Kike”. El despido en cuestión se debía al “problema económico que estábamos pasando en el canal”. Tras conversar la situación, Morandé le habría asegurado que “no quedaba otra”.

“A mí me dolió igual que a él, pero lo conversamos”, señaló el animador, aclarando que el despido no puso fin a la relación de amistad. “Fue sumamente triste, porque Ernesto era parte. Nosotros teníamos una casa donde todo pasaba dentro de la casa. Incluso éramos tantos que de repente hicimos un hoyo en la pared y arrendamos la casa al lado”, recordó Morandé.

En tanto, para Belloni, “sería absurdo decir ‘¡qué bueno, me fui donde el Kike! ¡Qué alivio!’”. “No, y no era tanto por la plata, sino porque dejaba un equipo. Yo trabajaba con un equipo genial”.