Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez las protagonistas son Daniela Aránguiz y Gabrieli Moreira.

Todo esto, porque Daniela estaba limpiando el baño y la brasileña entró justo después de que ella había barrido.

“¡Está limpio el baño, lo acabo de trapear! ¿Puedes esperar a que se seque, por favor?”, le dijo Aránguiz, a lo que Gabrieli contestó que se iba a cambiar de ropa.

Tras ello, Aránguiz le dijo “aprovecha de pasar el pañito en el suelo antes de irte si dejaste sucio manchado con tus pies, que yo no soy la nana”.

Frente a ello, Gabrieli sostuvo que ella siempre limpia y que no le reclama a nadie cuando hace las cosas de la casa.

“Mis cosas no me las limpias, mis cosas no. mis cosas no (…) cochina de mier…”, le contestó la expanelista de Zona de Estrellas.

“No soy tu hija. No te hagas, por favor (…) Si tienes algún problema, ve a resolverlo con la persona”, insistió Gabrieli.

Luego, Daniela volvió a entrar al baño y perdió completamente la paciencia cuando vio que la oriunda de Brasil había dejado sucio, por lo que decidió ir a ensuciarle el piso de al lado de su cama.

“Mira, todas las patas marcadas, esta hue…, cochina. Lo único que le importa es andar rogándole al otro hue… que ni la pesca”, decía Aránguiz.

Finalmente, se pudo ver que Gabrieli le pagó a Daniela con la misma moneda y le fue a tirar tierra y basura a su lado de la cama.