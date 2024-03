Comparte

Fin al misterio: Naya Fácil no ingresará al nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir?, que comenzará a grabarse en los próximos días desde Perú. El propio ‘canal del angelito’ emitió un comunicado ratificando que la influencer se bajó su participación del espacio.

Cabe recordar que, en los últimos días, la joven señaló por medio de sus redes sociales que no participaría del reality. Fue el pasado miércoles 27 de marzo cuando Naya utilizó su Instagram para declinar de participar.

“Creo que uno de mis peores errores en la vida fue firmar un contrato para la tele. Me tiene mal psicológicamente esa we…(…) No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme. Estoy viviendo una vida muy bacán afuera”, comentó en ese momento.

A ello agregó que “no me siento apta (…) Yo me voy a priorizar y si hay que pagar, se pagará como sea (…) En su momento firmé y quería, pero no me siento estable. Yo no voy a hacer algo que no me hace feliz”.

Pese al anuncio de la influencer, desde el canal aún contaban con su participación en el reality. Ello, dado que Naya no había presentado su renuncia formal al contrato que aseguraba su participación en el programa. Sin embargo, esto cambió en las últimas horas.

“Informamos que Naya Fácil, participante que había sido confirmada para ingresar al reality ‘¿Ganar o Servir?’, declinó formalmente ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13, por razones que afectan su salud”, informó la estación por medio de un comunicado.

“Canal 13 siempre priorizará la salud de las personas, y por lo tanto, le entregamos nuestro apoyo a Naya y le deseamos todo el éxito en su recuperación. Y dado que su acuerdo aún se mantiene vigente, mantenemos las puertas abiertas a futuro, si su salud lo permite”, agregó el canal.