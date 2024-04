Comparte

Un incómodo momento protagonizó un concursante en el escenario de Got Talent Chile y se llevó el rechazo del jurado.

Se trata de Sebastián González, un artista callejero, que se subió a interpretar la canción Good Golly, Miss Molly de Little Richard, pero a pesar de sus ganas, los expertos no lo perdonaron por su pronunciación.

“Tienes mucho ritmo, pero creo que no pronunciaste bien el Inglés, porque no entendí nada lo que dijiste. Celebro tu energía y ganas”, comenzó diciéndole Diana Bolocco.

Tras ello, Leonor Valera fue más directa y le comentó que no se entendía lo que cantaba.

“No es que no pronunciaste bien el Inglés, Sebastián, es que no estabas hablando Inglés, no era Inglés. Es más valioso atenerse a lo que uno domina”, sostuvo Varela.

Luego de los “no” de Diana, Leonor y Antonio Vodanovic, Francisco Reyes fue distinto y le dio un “sí” por su esfuerzo y valentía.

Finalmente, las votaciones del jurado no fueron suficientes para que avanzara a la siguiente fase del programa de talentos.