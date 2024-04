Comparte

Nicole Moreno, más conocida como ‘Luli’ contó una experiencia cercana a la muerte que vivió en medio de un viaje a Tailandia que realizó hace algunos años. El hecho se produjo por comer mariscos en un local no establecido.

La modelo participó del último capítulo de La Divina Comida junto al periodista de CHV, Roberto Cox; la participante de Gran Hermano, Scarlette Gálvez ‘Eskarcita’ y el alcalde de Conchalí, René de la Vega.

Dentro de este contexto, Luli contó su experiencia en un viaje al Sudeste Asiático, en donde comentó que estuvo al borde de morir e incluso debió quedar hospitalizada.

Según el relato de la fitnes, estuvo recorriendo varios templos de Tailandia en busca de reflexionar sobre su vida. Sin embargo, en estas andanzas, tuvo la ocurrencia de comer ostras en un puesto callejero. Aquello le provocó un profundo malestar estomacal a raíz de una intoxicación.

“Me acuerdo que me empezó a doler la guata, así mal, un retorcijón, insoportable. Sola. Yo lloraba mal, te juro que mal. De repente veo, así en un barco con una pareja, así muy feliz. Ahí les dije: ‘por favor, me duele mucho el estómago, necesito devolverme’”, recordó.

Tras ello, logró llegar a un centro asistencial para ser revisada. Sin embargo, tuvo varios problemas para poder comunicar su dolencia al personal de la salud. “Llegué a la clínica y le explicaba al doctor y él no me entendía, ni yo a él. Al final terminé llamando a un amigo para la traducción”, confesó.

“Me dejaron hospitalizada, mal. Estuve toda la noche con suero. Y después el médico le dice a mi amigo que si yo no llegaba a la clínica me hubiera muerto, te juro. Me hubiera muerto, me intoxiqué mal”, reveló Nicole.