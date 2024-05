Comparte

Recientemente, Yamila Reyna participó como invitada en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

En la instancia, el entrevistador le preguntó sobre los problemas que está enfrentando Chile últimamente y ella reconoció que sería la seguridad.

“Aprender a escuchar al pueblo”, comenzó diciendo la actriz.

Tras ello, agregó “no de ahora, ah, de siempre. Siento que cuesta… no entiendo lo que pasa allá arriba, pero uno desde acá dice ‘por qué si estamos todos gritando lo que estamos necesitando, no se toman medidas’. Tal vez se están tomando y no lo sabemos, pero que nos digan”.

En la misma línea, contó que ella en el 2010 emigró a México y se devolvió, ya que se sentía muy “insegura”.

“Me volví a Chile porque la inseguridad que se vivía allá me dio miedo. Y hoy me da miedo vivir en Chile, y es mi casa, es mi hogar”, aseguró.

“Yo llegué a Chile y el primer día sentí que era mi hogar. Hace 23 años que sigo sintiendo lo mismo, pero no me gusta caminar con miedo, no me gusta ir en el auto, que se me pare una moto al lado y aterrarme, porque no sé si van a robarme”, insistió.

“No quiero vivir así, creo que no merecemos vivir así”, concluyó el rostro de TVN.