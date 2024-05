Comparte

Continúan los conflictos al interior del reality “¿Ganar o servir?” y esta vez los protagonistas son Pangal Andrade y Fran Maira.

Todo esto, en medio de una conversación de los “señores”, donde el deportista extremo molestó a la exGran Hermano por su edad y le dijo lo siguiente: “¿Fran te vienen a buscar?”.

Frente a ello, Oriana rápidamente la defendió y le respondió “qué inmaduro tío” y posteriormente, Fran le contestó “con razón lleva cinco años pololeando, porque yo creo que ni una otra hueona estaría con él”.

Fue ahí cuando Pangal se enojó y le pidió que no hablara sobre Melina Noto, su actual pareja, “Fran, de mi relación no hables, porfa, en buena onda”.

“Me estás diciendo que soy niña, me estás hue… (…) ¿Me hue…? Te hue…tres veces; yo no me estoy riendo, ustedes se están riendo”, insistió Fran.

“Tú tampoco me hue…, esto es todo, y yo no lo haré”, agregó Fran.

Finalmente, Pangal se retiró del lugar y dijo “se acabó el hue…”, mientras los demás se reían de la situación, puesto que ellos se habían mostrado muy cercanos.