En el último episodio de “¿Ganar o servir?”, Camila Recabarren se robó gran parte del protagonismo tras hablar sobre el nacimiento de su hija.

Todo esto, cuando la exMiss Chile estaba conversando con sus compañeras y confesó que le gustaría ser madre nuevamente.

“Quiero otra hija, pero para conectar más con el embarazo”, reconoció la modelo.

Tras ello, explicó que en el 2013, cuando nació su pequeña Isabella, todo fue muy mediático, puesto que los medios de comunicación querían saber quién era el padre de la menor.

“Me hicieron mier… la farándula los nueve meses de embarazo, porque yo estaba en pleno Miss Chile, después llegué de China y estaba embarazada con corona y todo. Los diarios decían ‘Camila no sabe quién es él papá de su hija’ y en todos los programas hablaban de todo. Las periodistas se metían dentro de los hospitales”, detalló Camila.

Luego, se refirió a la actitud que tomó el supuesto padre de Isabella “lo peor era la relación de pareja. El loquito la negó, de un programa me pedían ADN…”.

Asimismo, expuso que hasta el final le preguntó a él si es que quería que tuviese su apellido, sin embargo, pidió el ADN, el cual salió negativo.

“¿Él nunca la reconoció?”, le preguntó Blue Mary, a lo que Camilia reveló lo siguiente: “No, porque el ADN salió negativo, pero no fue el ADN legal, fue inventado, él lo hizo por su cuenta. Ahí quedó, pero me encanta como estamos”.