En las últimas horas, se viralizó un video de Oriana Marzoli en “¿Ganar o servir?”, pero del material el bruto, puesto que hace unas llamativas declaraciones.

En el registro se le ve a la española conversando con Fran Maira, quien le pregunta lo que le había pedido la producción.

“Que me tengo que activar”, contestó Oriana y posteriormente, da entender que le habrían ordenado acercarse más a Luis Mateucci, su expareja.

“Se lo habían pedido y se lo van a volver a pedir, o sea que tire un poco conmigo porque es que si no…”, se alcanza a escuchar que dice la chica reality.

Tras ello, agregó lo siguiente: “A mí no me gusta una mierda… pero vamos, que si tengo que fingirlo, lo finjo, pero tampoco voy a parecer que estoy muriéndome ahí por este hueón cuando me importa tres cojones, literalmente”.

Sin duda sus palabras generaron una gran repercusión entre los seguidores del espacio de telerrealidad, puesto que se puede deducir que todo estaría arreglado.

Cabe mencionar que, Oriana se ha mostrado bastante diferente a lo que era en otros programas, ya que se le ha visto muy tranquila y amigable.