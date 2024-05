Comparte

Miguel Acuña abordó el incidente automovilístico que protagonizó mientras conducía en estado de ebriedad.

El periodista fue detenido en octubre de 2023 tras atropellar a cuatro ciclistas, entre ellos un niño de 12 años. Todos resultaron lesionados.

Tras el hecho estuvo varios meses con licencia médica y tras regresar a sus funciones fue desvinculado de Canal 13.

“Fue en febrero cuando me dicen que el reintegro no iba a ser tan fácil, y hay que decirlo con todas sus letras, a la dirección no le parecía”, explicó en Podemos Hablar.

Luego de una reunión con su jefatura, le habrían explicado que su permanencia no era una decisión sencilla ya que resultaron personas lesionadas.

Posteriormente comentó: “Me llamaron a una reunión y me dicen que fue por necesidades de la empresa, así se cortó mi contrato (…) duele mucho”.

Sobre el accidente y los lesionados, Acuña indicó: “Yo le ofrecí disculpas a la gente que resultó lesionada (…) y también un día, en este proceso en el que estaba, dije ‘voy a llamar a Carolina (Figueroa)’, la presidenta de la Fundación Emilia”.

Carolina reaccionó descolocada por el llamado del periodista, quien le pidió disculpas por o sucedido.

“No tengo excusas, no hay ninguna razón y siento que tenía que llamarte porque nosotros hemos hablado muchas veces”, señaló.

“Le dije que estaba a disposición de ellos para poder hacer alguna cosa. Que yo sea como protagonista, asumiendo lo que pasó y que pueda servir de ejemplo”, agregó.

“Vamos a hacer algo juntos”, cerró Acuña.