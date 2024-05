Comparte

Un duro mensaje fue el que compartió el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, en contra del cantante Pablo Herrera.

Recordemos que este último ha generado bastante polémica en las últimas semanas, luego de que expresara duras palabras contra los migrantes.

Guerrero fue invitado al programa “Lo Personal es Político” de Tevex, junto a Jaime Coloma, donde fue consultado por los últimos dichos del músico, quien criticó en especial a los vendedores ambulantes, catalogándolos de “cultura de mierda“, y que hay que “correr bala“.

La dura crítica de Arturo Guerrero

“Siempre me he preguntado quién hizo las fronteras. Los pájaros vuelan de un lado para otro“, partió señalando.

En la misma línea, se refirió a los dichos de Herrera: “Frente a lo que dijo Pablo Herrera de los inmigrantes, le pido que reflexione pues sus palabras son canallescas“.

Sus dichos no quedaron ahí, pues luego reflexionó: “Cuidado Pablo Herrera, no te vayas a enamorar de una mujer haitiana, y el ser humano vale por lo que es no por la cultura de la que proviene. En Chile, frente a esos temas, somos sumamente conservadores, eso se ve en la gastronomía por ejemplo“.

“Pablo Herrera está desconectado de la realidad chilena. Para que él sepa, al lado del Río Mapocho, se hacía pescado frito, con leña, desde siempre. Toda la vida el barrio tiene esa gran particularidad“, añadió luego.

Por último, expresó: “No porque lleguen inmigrantes a hacer pollo frito y no le gusten los olores, tiene derecho a pedir que los maten“.