Comparte

Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista Jorge Valdivia, se refirió a las polémicas declaraciones que en el pasado realizó su expareja y madre de su hijo, Sabrina Sosa, respecto a su rol como padre.

Sus palabras surgieron en una conversación con sus compañeros “Sirvientes” en el reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13.

“Cuando se prende la cámara llora, le preguntan cómo era yo como papá, y ella responde ‘prefiero no contestar’“, partió señalando el integrante del encierro.

Luego prosiguió: “Con eso quedo pésimo, deja entrever que soy un mal papá. Quedé como un papito corazón. Lo hizo porque trabajaba en un programa de farándula. Me dejó mal“.

“Todo eso está legalizado” – La aclaración de Claudio Valdivia

Valdivia aseguró que, en contraste con lo insinuado por Sosa en aquel entonces, él no mantiene deudas de pensión alimenticia con su hijo. “Todo eso está legalizado. Yo no tengo cómo tener deuda, cuando tienes una deuda de pensión no puedes salir del país, no podría ir al estadio“, argumentó.

En la misma línea, el ex deportista se refirió a su humilde situación económica actual, detallando las condiciones en las que habita.

“Vivo en un departamentito chico de una pieza, 40 metros cuadrados en el centro. La gente no sabe esa h…, la mayoría creen que yo vivo de mi hermano. No me alcanza para vivir en algo más grande con lo que pago de pensión”, aseguró Valdivia.