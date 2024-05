Comparte

Hoy en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá nuevamente a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán estarán compuestos por dos familias, una de gitanos y la otra de payasos. Primero, los “Ilich”, conformado por Perla Ilich, su esposo Juan Carlos “Nino” Morales, su hermano Isaac y su cuñada Mari. Segundo, los “Maluenda”, con el patriarca circense Joaquín “Tachuela Grande” Maluenda y sus tres hijos, Gastón, Elías y Joaquín Jr.

La recordada protagonista del docurreality “Perla, tan real como tú” está alejada de la televisión a 13 años de dicho programa, pero no deja de tener emprendimientos. “Ahora estoy metida en la belleza y en la gastronomía. En junio voy a estar poniendo un salón de belleza en Macul con masajes de pelo con mi crema de cabello natural llamada ‘Perla, la magia gitana’, y al lado tendré un restaurante con comida gitana, chilena y peruana, para todos los gustos”, cuenta.

En el programa mostrará por primera vez a su cuñada Mari, que se casó con su hermano Isaac en 2019. “Él salió un par de veces cuando chico en el docurreality. Ella nunca ha salido en nada, ésta es su primera vez”, asegura la también protagonista del espacio “Los Perlas”.

Y acerca de un posible regreso a la televisión, Perla lo tiene claro. “La cocina me apasiona, me encantaría volver a un programa de cocina si regreso a la tele. Pero no me cierro un reality, si hasta me operé, ¡así que llámenme!”, ríe la gitana que ya fue parte de “Generaciones cruzadas” en 2014.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Río Montaña Chile del Cajón del Maipo, que colabora recuperando basurales con el objetivo de convertirlos en espacios públicos para la entretención de las familias, además de formar equipos de rescate para ayudar en situaciones de catástrofe y entregar alimentos a las personas de escasos recursos.