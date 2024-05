Marcelo Alonso se refirió a la denuncia contra Cristián Campos

Comparte

El actor chileno Marcelo Alonso habló sobre la comentada denuncia de abuso sexual interpuesta por Raffaella di Girolamo en contra de Cristián Campos. “Son personas que yo quiero tanto”, sostuvo el artista.

En entrevista con La Tercera, Alonso sostuvo que se trata de “un tema delicado porque son personas que yo quiero tanto”.

“Imagínate, yo he trabajado con la Claudia (Di Girólamo) y admiro profundamente a Cristián, hemos trabajado mucho en teatro. A la María José (Prieto), su mujer, la he dirigido. Ella también es hermana de la exmujer de mi mejor amigo”, explicó el Marcelo Alonso.

En esa línea sostuvo que se trata de “personas que están tan cerca, que es difícil opinar acerca de cosas tan complejas”.

Marcelo Alonso: “no voy a dar una respuesta”

“No voy a dar una respuesta como políticamente correcta, del tipo de ‘ese tema no hablo’. De verdad, es un tema que yo no hablo con nadie, porque dar una opinión de algo tan complejo, después de todo lo que hemos pasado, de las funas, después de lo de Johnny Depp, después de todo lo que hemos visto”, indicó el intérprete.

“Yo creo que lo que uno debe hacer es mirar, querer a la gente que uno quiere y esperar a la justicia”, afirmó Marcelo Alonso.

Por lo mismo, el artista asegura que no comenta con nadie sobre el tema. “Y los comentarios uno se los deja para uno. Toda esa chimuchina de que ‘a mí tinca’, no. Deja que la justicia haga su trabajo, porque si hay algo, va a ocurrir, y si no hay algo, no va a ocurrir, punto”.

“Hay que ser respetuoso, dar una opinión es superfácil, pero hacerte cargo la opinión, no”, opinó Marcelo Alonso.