La teleserie entre María José López y Luis Jiménez tiene un nuevo capítulo. En noviembre del año pasado la modelo anunció un distanciamiento, al poco tiempo retomaron su relación y, poco después rompieron nuevamente. Pero ahora, Cote López confirmó su reconciliación con el Mago Jiménez.

La empresaria utilizó sus redes sociales para dar la noticia a sus seguidores, señalando que la reconciliación se produjo hace meses.

Fue a través de sus historias de Instagram que la modelo contó la noticia, relatándole a sus seguidores su experiencia con los medios de comunicación. “Cuando nos separamos con Luis, lo subí para ustedes (sus seguidores), pero me pasó que apareció en todos los diarios, en la tele hablando de nosotros. Y a mí no me gusta eso. Si me gustara, yo estaría en la tele”.

Tras ello agregó que “a mí me gusta subir lo que yo quiero subir. Soy súper cerrada, aunque no lo crean. Yo muestro lo que quiero mostrar, pero de mis cosas soy súper cerrada. No le cuento nada a nadie”.

María José López y Luis Jiménez se reconciliaron

María José López confirmó que “con Luis estamos juntos hace meses y está todo bien. Habrá durado un mes la separación”, aclaró la modelo.

“Si no lo muestro (la reconciliación), es porque si lo hago, voy a volver a aparecer en todos los canales. Por eso estaba evitando subir, para que no hablaran, porque no me gusta que yo digo algo acá y aparezca después en un diario y salga, más encima, cambiada la información. Me carga”, especificó.

Así, luego de confirmar que volvieron, “lo voy a empezar a mostrar de nuevo, porque estamos todo el día juntos, así que obvio que lo van a ver. Ahora quiero volver más a las redes. Estoy más contenta, estoy mejor, así que me van a ver más.