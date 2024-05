Comparte

Hace algunas semanas el cantante chileno Pablo Herrera estuvo en el ojo del huracán al protagonizar comentarios incendiarios en materia de seguridad. El músico mostró su desontento con la cultura haitiana. “Córranle balas a todos, la policía tiene que hacer uso de ese derecho. Ojalá que se los piteen a todos”, señaló en una entrevista radial.

Sus declaraciones causaron una polémica de proporciones, la cual abordará en entrevista con Podemos Hablar, en el capítulo que se emitirá esta noche.

Cabe recordar que en la misma entrevista, Pablo Herrera acusó que la comunidad haitiana “tienen hecho mierda todo (alrededor de la Vega). Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que meter a comer adentro”, añadió.

Respecto a sus palabras, el cantante señaló que, a todas las personas que se tomaron literales sus comentarios, “le diría que está mal informado, porque yo jamás he dicho eso“.

Pablo Herrera aclara sus dichos

“Jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano. Yo dije en el calor de la conversación, que era un relajo”, complementó Pablo Herrera.

“Yo dije que hay que correrle balas a los delincuentes. Y que es lo que está pasando hoy en día. Finalmente se aprueba una ley que le van a dar unas facultades. De verdad estaba haciendo super triste ver cómo los Carabineros enfrentaban cualquier caso y llegaban con sus pistolas 38, con seis balas contra una metralleta”, puntualizó.

Además, aseguró que “se dio de alguna manera lo que estaba yo diciendo. Cuando me refería a los haitianos, la verdad que ellos manejan como todo el tema de la comida que se vende en forma ilegal fuera de La Vega y fue para mí muy triste”.

En ese sentido, Pablo Herrera sostuvo que “los chilenos venimos cumpliendo la ley hace mucho tiempo. Nos costó mucho dejar de fumar en los espacios públicos, no botar los cigarros, la basura, para que venga gente con otra costumbre”.

“Cuando yo me refería a la cultura de mierda, cultura de mierda es aquella costumbre que no tiene que ver con nosotros. Yo he sido inmigrante en muchos países, he vivido en muchos lugares fuera de Chile y creo que cada vez que voy aporto, voy y me adapto a las leyes que ellos tienen”, sentenció.