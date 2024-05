Comparte

El conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, estuvo como invitado en el programa “Podemos Hablar” de CHV el pasado domingo.

En el espacio, conducido por Julio César Rodríguez, abordó sin tapujos su postura sobre el matrimonio y los motivos que lo llevan a rechazar este rito tradicional.

Con su característico estilo franco y directo, el periodista repasó las razones por las cuales no se ha casado ni tiene planes de hacerlo con su actual pareja.

Al inicio de la conversación, le mostraron una de sus antiguas declaraciones en la que afirmaba: “Nunca me he casado y nunca me voy a casar”.

Las razones por las que Neme le dice ‘no’ al matrimonio

Ante esto, Neme reflexionó: “No creo mucho en el rito del matrimonio en general. Y lo he conversado con quien estoy también. Ni uno de los dos creemos en eso“.

El comunicador profundizó en su postura, asegurando: “Yo creo que el estar con alguien es absolutamente voluntario. No voy a un matrimonio, al de mi hermana fui, yo creo que media hora. Y fue el último matrimonio que fui”.

Además, reconoció que le “cuesta expresar ese amor” y que el “sexo afectivo en público me da como pudor. No soy de andar besando en la calle ni en las redes sociales“.

Sin embargo, Neme aclaró que su rechazo al matrimonio no implica un compromiso menor con su pareja. “Me reservo como para mi intimidad (…) Yo creo que el mayor simbolismo es la voluntad de despertarte todo el día ahí. Y de contestar el teléfono, poner las lucas si se necesitan, de poner el tiempo”, aseguró.

Según el conductor del matinal de Mega, “eso va más allá de cualquier rito. Es el rito que cualquier persona necesita para tener un apego seguro”.

Además, manifestó su opinión sobre los costos asociados a las ceremonias nupciales: “Además, encuentro que los matrimonios son carísimos y yo cuido mucho mi dinero (…) Y con quien estoy compartimos esa visión“.