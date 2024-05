Comparte

Paty Maldonado, conocida por su franqueza y estilo desenfadado, volvió a sorprender al público con una íntima confesión sobre su vida sexual durante su próxima participación en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión.

La opinóloga no se guardó nada y ofreció detalles de cómo vive su sexualidad junto a su esposo Jorge Pino, incluyendo la presencia de juguetes sexuales.

En el famoso estelar conducido por Julio César Rodríguez, Maldonado realizó una curiosa revelación respecto a la vida sexual que mantiene junto a su marido.

Además de asegurar que su esposo “lo hace bastante bien para la edad que tiene”, confesó que mantiene una relación poliamorosa, no con otros sujetos, sino que con juguetes sexuales.

La íntima confesión de Paty Maldonado

“Me viene una cosa terrible. Y yo le digo, viejo, Mi Frank y mi Dean Martin están dispuestos a colaborar. Ellos son mis dos amantes“, profundizó Paty Maldonado, refiriéndose a sus juguetes sexuales con nombres de famosos actores.

La opinóloga dejó en claro que no es nada conservadora en el ámbito sexual y que disfruta de una vida íntima activa. “De repente estamos los tres. ¿Y por qué no? En el sexo no soy lo más mínimo de conservadora“, partió señalando.

“Siempre he sido desatada. Soy una convencida que el placer más grande que la vida nos dio es el sexo, y si tú no lo sabes aprovechar eres un idiota“, afirmó sin tapujos.

Finalmente, Paty Maldonado reafirmó ser sexualmente activa, aunque admitió que no como en sus años de juventud. “Total. (…) Si bien es cierto, no como antes, como con mi querido esposo. Le encuentro razón también, porque yo le tengo miedo al viagra“.