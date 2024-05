Comparte

Belén Soto, conocida actriz e influencer, ha abierto su corazón para revelar los motivos que la llevaron a poner fin a su relación matrimonial con Branko Bacovich, tras siete años de romance y un año de matrimonio.

En una entrevista con Agricultura TV, Soto confesó que los proyectos personales de cada uno los llevaron por caminos diferentes.

La actriz explicó que una de las razones principales de la separación fue la divergencia en cuanto a sus deseos de explorar el mundo.

“Influyó, quizás porque Branko no deseaba tanto salir del país, y para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort”, partió explicando Belén Soto.

La ruptura de Belén Soto y Branko Bacovich

Mientras ella disfruta de una vida nómada y desafiante, Bacovich prefiere mantenerse en su zona de confort. Aunque ambos se conocían bien y respetaban sus respectivos estilos de vida, estas diferencias se volvieron difíciles de conciliar.

“No sabíamos que esto representaba un riesgo, lo descubrimos en su momento, pero Branko y yo estamos bien“, afirmó.

La confirmación pública de la ruptura llegó el 30 de enero de 2024, cuando Belén Soto anunció en redes sociales que, luego de siete años juntos, su relación con Branko Bacovich llegaba a su fin debido a “temas personales”.

La actriz fue clara y aseguró que la separación con Bacovich fue amigable y que no hubo terceras personas involucradas.

Recordemos que la pareja había contraído matrimonio en noviembre de 2022 en una ceremonia chamánica en la playa de Tulum, México.

Sin embargo, a pesar de los momentos felices compartidos, decidieron seguir caminos separados en busca de la realización personal.

El quiebre de la relación ha generado interés entre sus seguidores y el público en general, quienes han expresado su apoyo y curiosidad por los motivos detrás de la separación.

Belén Soto y Branko Bacovich, a pesar de haber tomado caminos distintos, mantienen un profundo respeto y cariño mutuo, dejando abierta la posibilidad de seguir adelante en sus respectivas vidas con nuevos proyectos y desafíos.