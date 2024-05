Comparte

Continúan las polémicas en torno al reality “¿Ganar o servir?” y una de ellas es sobre Luis Mateucci, puesto que ya tiene un nuevo amorío con nada menos que Daniela Colett, la expareja de Eduardo Vargas.

En ese sentido, en Zona de Estrellas estaban hablando sobre ello y Adriana Barrientos aprovechó la instancia para recordar que Daniela Aránguiz estaba con el argentino antes de que ingresara al encierro.

A raíz de ello, Colett cuando llegó al programa contó que era “imposible” tener un vínculo con Mateucci, ya que sería “amiga” de Daniela, sin embargo, al parecer eso con el paso de los días se le olvidó.

“Pero es que ellas no eran amigas. Daniela no tiene amigas, no sabe lo que es tenerlas, no tiene”, aseguró Adriana en Zona Latina.

Frente a ello, Hugo Valencia dio a entender que Adriana decía eso solo porque no se llevaba bien con Daniela, a lo que ella insistió “pero si ellas no son amigas, ¿En qué cumpleaños de Daniela Aránguiz la viste a ella?”.

Asimismo, agregó “ella no tiene problemas en compartir a los hombres. Cuando ella entró la otra vez al reality se hizo muy amiga de la Chama, y ella había estado en los matorrales con Luis. Entonces si la otra se había chasconeado con Luis y la otra entra después y no tuvo ningún problema en que haya estado con su hombre…”.

Por último, recalcó que a Daniela no le importaría compartir “ella tiene ese código, de compartirse los hombres con las amigas”.