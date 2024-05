Comparte

Hace unos días Vanesa Borghi preocupó a sus seguidores en las redes sociales tras mostrar que estaba en urgencias por unos malestares físicos.

Todo esto, porque la modelo está esperando su segundo bebé, luego de que haber lamentado la pérdida de Clara.

A raíz de ello, hoy Vanesa entregó más detalle sobre lo que ha sentido en los últimos días y recalcó que su embarazo estaría bien.

“Como ustedes saben, desde el miércoles que no me siento bien, incluso fui a la clínica a urgencias, por un dolor muy fuerte que aún persiste”, comenzó diciendo en sus historias.

“Al parecer presento síndrome facetario lumbar derecho. Pero conversando con mi hermana, ella me hizo replantear si inconscientemente no me estaba sintiendo mal o culpando a mi cuerpo por lo que pasó el año con Clara”, añadió.

Asimismo, sostuvo “lógicamente no lo sé, el dolor en el cuerpo es real, pero también tomo en cuenta lo que ella me comentó y trato de agradecerle a mi cuerpo por todo lo que me brinda día a día”.

Tras ello, contó lo siguiente: “mañana hace un año que Clara nos dejó y quizás este es un proceso que debía pasar”

“Quizá sin querer estoy somatizando la pena de que mañana hace un año que la gordita partió”, expresó.

“Igual les digo desde lo más profundo de mi corazón que miro este proceso con amor y lo acepto porque junto a ella fueron los meses más maravillosos. Si pasaste por algo así, seguramente entenderás. Si alguien cercano pasa por esto solo abraza y acompaña. Lo comparto con ustedes porque han seguido cada paso de nuestro proceso”, concluyó Borghi.