Continúan las polémicas y los conflictos al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez las protagonistas fueron Mariela Sotomayor y Camila Recabarren.

Todo esto, en el último capítulo, donde se realizó la ceremonia de nominación y Mariel fue en contra de Camila.

Recordemos que, las jugadoras durante toda la estadía han discutido en varias ocasiones.

A raíz de ello, la periodista aprovechó la instancia para nominar a la exMiss Chile y decirle todo lo que piensa sobre ella.

“Eres una persona maquiavélica, dañina, tóxica, mala persona, haces de manzana podrida en el lugar”, comenzó diciendo Mariela.

Tras ello, continuó “creo que eres cínica, solapada y además ordinaria. Por esa razón te nomino. Me gustaría decirte que, si sigues sembrando las carencias que estás sembrando, hasta ahora, vas a seguir cosechando lo que has cosechado, hasta ahora, nada”.

Frente a ello, Camila solo se limitó a mirar a su compañera y luego de que Sergio Lagos le preguntara su opinión, respondió con pocas palabras.

“Viniendo de ella, no me va ni me viene”, cerró Recabarren.